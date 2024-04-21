Российские войска полностью освободили Богдановку

Противник отступает

В ДНР полностью освобождён населённый пункт Богдановка. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны из зоны спецоперации.

Кроме того, за сутки уничтожены украинский самолёт МиГ-29, пункт управления по Днепропетровском, радиолокатор обнаружения воздушных целей и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300.

Средствами ПВО сбито 194 украинских беспилотника, восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган".

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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