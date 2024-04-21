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У россиян возникли проблемы в турецких аэропортах

19:48
  • воскресенье
  • 21 апреля 2024

Дипломаты следят за ситуацией

Россияне массово жалуются на то, что их не пускают на рейсы авиакомпании Turkish Airlines, направляющиеся в некоторые страны Латинской Америки. Причины озвучиваются разные: например, отсутствие багажа или чистый паспорт. Иногда мотивировка отказа вовсе не звучит, сообщили РИА Новости снятые с рейсов россияне.

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Генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов сообщил, что наши дипломаты следят за ситуацией с транзитом россиян через Турцию в Аргентину и Бразилию. В консульстве ожидают от МИД Турции и руководства страны реакции на обращения граждан.

С Бразилией и Аргентиной установлен безвизовый режим. Россияне могут находиться в этих странах без визы до 90 дней, но только в случае, если цель поездки – туризм. Турцию многие граждане России используют в качестве транзитной страны для полётов в Латинскую Америку.

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