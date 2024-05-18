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Большая вода пришла в Якутию

10:06
  • суббота
  • 18 мая 2024

Затоплены жилые дома

В Якутии большая вода пришла в Намский район. В зону паводка на реке Лене попали семь сёл, подтоплено свыше 50 частных домов. Ситуацию на месте отслеживают с помощью авиаразведки, работает также аэромобильная группировка спасателей. Они укрепляют дамбу, оказывают необходимую помощь жителям.

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В Тюменской области уровень реки Тобол продолжает расти. В одном из сёл Ярковского района вода подбирается к отметке семь метров. В других населённых пунктах паводок постепенно ослабевает, из затопленных пятисот домов почти половина уже освободилась от воды. 

Сотрудники МЧС приступают к ликвидации последствий, восстановлению жилья и объектов инфраструктуры, сообщает "ТВ Центр". 

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Последствия паводка
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