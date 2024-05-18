Большая вода пришла в Якутию

Затоплены жилые дома

В Якутии большая вода пришла в Намский район. В зону паводка на реке Лене попали семь сёл, подтоплено свыше 50 частных домов. Ситуацию на месте отслеживают с помощью авиаразведки, работает также аэромобильная группировка спасателей. Они укрепляют дамбу, оказывают необходимую помощь жителям.

В Тюменской области уровень реки Тобол продолжает расти. В одном из сёл Ярковского района вода подбирается к отметке семь метров. В других населённых пунктах паводок постепенно ослабевает, из затопленных пятисот домов почти половина уже освободилась от воды.

Сотрудники МЧС приступают к ликвидации последствий, восстановлению жилья и объектов инфраструктуры, сообщает "ТВ Центр".

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