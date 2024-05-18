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КНДР испытала новейшую баллистическую ракету

11:53
  • суббота
  • 18 мая 2024

За её полётом следил Ким Чен Ын

Северная Корея в ответ на угрозы и провокационные заявления со стороны Запада провела испытания новой баллистической ракеты. Её, как сообщили СМИ, оснастили навигационной системой автономного управления.

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По предварительной информации, этот модуль позволяет ракете самостоятельно корректировать полёт с высокой точностью. За испытаниями наблюдал Ким Чен Ын, сообщает "ТВ Центр".

Он выразил удовлетворение новейшей разработкой, и заявил, что Северная Корея будет стремиться повысить стратегическую роль своих ядерных сил к следующему году, чтобы гарантировать безопасность страны.

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