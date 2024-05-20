В США допустили использование Киевом американских ПВО над территорией России

ВСУ в крайне тяжелом положении
Вашингтону придется принять сложное решение: США должны разрешить Вооруженным силам Украины использовать американские системы ПВО для уничтожения ракет над территорией России. Об этом заявил бывший директор ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус.
Петреус подчеркнул, что украинская армия находится сейчас в крайне тяжелом состоянии. ВС России могут наносить удары, не заходя в воздушное пространство Украины – притом, что Харьков находится так близко к границе, отметил экс-директор ЦРУ в интервью телеканалу CNN. Он добавил, что есть высокий риск потери киевским режимом крупных городов.
Госсекретарь США во время своего недавнего визита в Киев заявил, что Вашингтон запретил Украине удары по России американским оружием. Энтони Блинкен подчеркнул, что США никогда не давали разрешения на использование поставляемых вооружений за пределами украинской территории.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"