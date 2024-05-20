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Суд отправил под арест топ-менеджера "дочки" РЖД

18:19
  • понедельник
  • 20 мая 2024

Георгий Черкезов обвиняется в мошенничестве

Топ-менеджер дочерней компании ОАО "РЖД" Георгий Черкезов отправлен под домашний арест. Решение принял 20 мая Черемушкинский суд Москвы.

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Как сообщили в пресс-службе суда агентству ТАСС, первому заместителю генерального директора АО "ВРК-1" Черкезову Георгию избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Также на период ареста - до 19 июля 2024 года – устанавливается запрет определенных действий.

В пресс-службе уточнили, что топ-менеджер обвиняется в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса. Это мошенничество в особо крупном размере.

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