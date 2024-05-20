Токаев утвердил закон о транзите российской нефти в Китай через Казахстан

Срок действия соглашения продлевается до 1 января 2034 года

Десять миллионов тонн российской нефти в год будет прокачиваться через территорию Казахстана в Китай. Такие объемы обозначены в протоколе о внесении изменений в межправительственное соглашение Казахстана и России. Закон о его ратификации подписал казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.

В соответствии с протоколом, принятым в июне 2023 года в Санкт-Петербурге, срок действия соглашения о транспортировке нефти продлевается на десять лет - до 1 января 2034 года. Астана будет облагать свои услуги налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке. Предусмотрен транзит в объеме 10 миллионов тонн в год.

Принятые Москвой и Астаной изменения касаются также компетентных органов, ответственных за реализацию соглашения. Уполномоченной организацией с российской стороны стала компания "Роснефть", со стороны Казахстана - министерство энергетики, передает ТАСС.

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