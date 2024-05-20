Первый этап – госпереворот в Грузии

Соединенные Штаты планируют подготовить трамплин для удара по России. С этой целью Центральное разведывательное управление готовит государственный переворот в Грузии, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Как заявил Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom, Запад хочет утроить цветную революцию в Грузии, чтобы новое правительство страны было под его полным контролем. Он напомнил, что представители европейских стран принимали участие в недавних акциях протеста в Тбилиси.

Эксперт отметил: если бы министры иностранных дел России, Китая или Венгрии пришли на митинг в США, чтобы поддержать Дональда Трампа, Белый дом назвал бы это возмутительным вмешательством во внутренние дела.

Парламент Грузии на днях, несмотря на противодействие оппозиции, принял закон "О прозрачности иностранного влияния". Президент страны Саломе Зурабишвили наложила вето на закон, назвав его "российским" и "неконституционным". Парламенту для преодоления президентского вето нужно простое большинство голосов.

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