МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Афганистан

В стране крайне сложная ситуация с безопасностью

Россиянам порекомендовали воздерживаться от поездок в Афганистан. С предупреждением выступил МИД России, встревоженный сообщениями о террористическом нападении на иностранных туристов в городе Бамиан.

О теракте на рынке афганского города Бамиан стало известно 17 мая. Неизвестные обстреляли группу иностранных туристов. В результате погибли трое граждан Испании. Еще четверо иностранцев - граждане Австралии, Испании, Литвы и Норвегии - получили тяжелые ранения.

Позже поступили сообщения о том, что число погибших в результате стрельбы в Бамиане возросло до шести. МИД России настоятельно рекомендует россиянам воздерживаться от посещения Афганистана с личными, в том числе туристическими, целями.

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