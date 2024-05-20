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МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Афганистан

21:02
  • понедельник
  • 20 мая 2024

В стране крайне сложная ситуация с безопасностью

Россиянам порекомендовали воздерживаться от поездок в Афганистан. С предупреждением выступил МИД России, встревоженный сообщениями о террористическом нападении на иностранных туристов в городе Бамиан.

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О теракте на рынке афганского города Бамиан стало известно 17 мая. Неизвестные обстреляли группу иностранных туристов. В результате погибли трое граждан Испании. Еще четверо иностранцев - граждане Австралии, Испании, Литвы и Норвегии - получили тяжелые ранения.

Позже поступили сообщения о том, что число погибших в результате стрельбы в Бамиане возросло до шести. МИД России настоятельно рекомендует россиянам воздерживаться от посещения Афганистана с личными, в том числе туристическими, целями.

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