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Вскрылись странные детали в крушении вертолета с президентом Ирана

16:30
  • вторник
  • 21 мая 2024

Глава иранского МИД оказался на борту в последний момент

Странные детали, всплывающие в расследовании крушения вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, публикуют турецкие журналисты. В частности, по их данным, на борту не должен был находиться глава иранского МИД.

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Как пишет издание Türkiye, Хосейн Амир Абдоллахиян должен был сесть на другой вертолет вместе с губернатором Тебриза Маликом Рахмети. Однако в последний момент перед вылетом их отправили на президентский борт, где уже находились имам Тебриза Мохаммад Али Але Хашем, экипаж вертолета и охранник.

Журналисты отметили еще одну странность. Президент Ирана Эбрахим Раиси обычно летал на российских вертолетах Ми-171. Однако 19 мая в Тебриз Эбрахим Раиси полетел на американском Bell-212, собранном 30 лет назад. Вертолет совершил жесткую посадку в горах в условиях плохой видимости, никто из находившихся на борту не выжил.

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