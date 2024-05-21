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Минцифры разбирается в причинах апрельского роста тарифов на связь в России

17:09
  • вторник
  • 21 мая 2024

Стоимость абонентской платы за услуги сотовой связи увеличилась на 8,5%

Причины роста тарифов на связь в апреле выясняет Минцифры России. Ведомство будет готово озвучить свои выводы чуть позднее, заявил глава министерства Максут Шадаев. Министр прокомментировал данные Росстата, который сообщил в минувшую пятницу о росте стоимости сотовой связи в апреле на 8,5%.

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Стратегию развития отрасли связи в России до 2035 года кабмин утвердил в ноябре. Документ предусматривает, что операторы связи смогут повышать тарифы выше инфляции – но только в случае реинвестирования существенной части дополнительной прибыли в развитие сетей связи.

А вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, заявил, что операторам не позволят бесконтрольно увеличивать тарифы выше уровня инфляции. Он подчеркнул, что Федеральная антимонопольная служба следит за тем, чтобы цены были обоснованными, передает РИА Новости.

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