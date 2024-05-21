ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Проект ОНФ "Все для Победы" продолжает помогать участникам СВО и жителям новых регионов

17:52
  • вторник
  • 21 мая 2024

Помощь обязательно попадет к адресату

Общероссийский народный фронт продолжает помогать участвующим в специальной военной операции воинским подразделениям. Проект "Все для победы!", запущенный сразу после начала СВО в 2022 году, доказал свою эффективность.

Народный фронт в рамках проекта "Все для победы" запустил новый сбор
"Народный фронт" продолжает сбор подписей в поддержку выдвижения Путина

ОНФ призывает россиян поддержать солдат и жителей новых российских территорий, пострадавших от действий Вооруженных сил Украины. Оказать дополнительную помощь можно как перечислив деньги, так и передав необходимую одежду или медикаменты. Подробности можно узнать на сайте pobeda.onf.ru.

Помощь не затеряется и обязательно попадет к адресату - схему переводов контролируют не только волонтеры ОНФ, но и известные военные корреспонденты, блогеры, артисты. Лицами акции с самого ее старта стали певица Юлия Чичерина, народные артисты России Дмитрий Певцов и Денис Майданов, боксер Денис Лебедев.

Народный фронт систематизирует деятельность военкоров, блогеров и известных людей. ОНФ собирает пожертвования граждан и затем закупает дефицитные товары. Фронт также предоставляет складские помещения, организует логистические цепочки и информационную поддержку.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Ветеран СВО
Ветеран СВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.