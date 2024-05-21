Проект ОНФ "Все для Победы" продолжает помогать участникам СВО и жителям новых регионов

Помощь обязательно попадет к адресату

Общероссийский народный фронт продолжает помогать участвующим в специальной военной операции воинским подразделениям. Проект "Все для победы!", запущенный сразу после начала СВО в 2022 году, доказал свою эффективность.

ОНФ призывает россиян поддержать солдат и жителей новых российских территорий, пострадавших от действий Вооруженных сил Украины. Оказать дополнительную помощь можно как перечислив деньги, так и передав необходимую одежду или медикаменты. Подробности можно узнать на сайте pobeda.onf.ru.

Помощь не затеряется и обязательно попадет к адресату - схему переводов контролируют не только волонтеры ОНФ, но и известные военные корреспонденты, блогеры, артисты. Лицами акции с самого ее старта стали певица Юлия Чичерина, народные артисты России Дмитрий Певцов и Денис Майданов, боксер Денис Лебедев.

Народный фронт систематизирует деятельность военкоров, блогеров и известных людей. ОНФ собирает пожертвования граждан и затем закупает дефицитные товары. Фронт также предоставляет складские помещения, организует логистические цепочки и информационную поддержку.

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