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Учения по применению нестратегического ядерного оружия начались в России

18:19
  • вторник
  • 21 мая 2024

Маневры проводятся по поручению Верховного главнокомандующего

Первый этап учений с практической отработкой подготовки и применения нестратегического ядерного оружия начались в Южном военном округе. Как подчеркнули в Минобороны, маневры проводятся по поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России.

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Руководит учениями Генеральный штаб ВС России. На этом этапе расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" отрабатывают снаряжение ракет-носителей специальными боеприпасами, а также скрытное выдвижение в позиционный район и подготовку к ракетным пускам.

Кроме того, подразделения российских ВКС отрабатывают снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения – в частности, аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал". В плане учений - вылеты в назначенные районы патрулирования.

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