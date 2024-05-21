Британская ПВО не сможет отразить удар

Российские ракеты могут поразить Британию с любого направления. Отразить атаку у ПВО Соединенного Королевства нет возможности, предупредил генерал Ричард Бэрронс.

По словам британского генерала, обычным ракетам на вооружении российской армии потребуется 90 минут, чтобы достичь Лондона. У Великобритании пока нет той противовоздушной и противоракетной обороны, которая есть у Украины, поэтому войска Соединенного Королевства не смогут отреагировать на атаку, заявил военный в интервью The Sun.

Даже довольно старые модели ракет, по подсчетам Бэрронса, долетят до Лондона за те же полтора часа. Боеголовка такой ракеты может весить полтонны, а удар наносится с небольшой погрешностью в два метра. В материале утверждается что президент России Владимир Путин неоднократно выступал с угрозами в адрес стран Запада – тогда как на самом деле Москва постоянно подчеркивает отсутствие агрессивных планов в отношении других государств.

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