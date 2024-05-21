Срок полномочий истек, выборы отменены

Владимир Зеленский теперь диктатор. Срок его полномочий официально истек 20 мая и он отменил выборы, заявила член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин.

Конгрессвумен подчеркнула, что Украина – не демократия. Американских налогоплательщиков нельзя заставлять спонсировать украинское правительство по миллиарду в месяц на поддержку в конфликте, который ВСУ не могут выиграть, убеждена Грин.

Выборы президента Украины в 2024 году отменили. Лидер сослался на военное положение и всеобщую мобилизацию, заявив, что голосование сейчас не ко времени. Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая, передает РИА Новости.

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