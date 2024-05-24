Военный суд оставил в СИЗО экс-командующего 58-й армией

Генерал-майора Ивана Попова подозревают в мошенничестве

Второй западный окружной военный суд 24 мая рассмотрел жалобу генерал-майора Ивана Попова на решение об аресте. Заседание проходило в закрытом режиме: как передает РИА Новости, оглашались сведения о месте жительства генерала, а также данные, которые содержат государственную тайну.

Достаточных оснований для отмены постановления 235-го гарнизонного военного суда об аресте подозреваемого судьи не нашли. Попов останется в СИЗО.

Об аресте Ивана Попова стало известно 21 мая. Генерала подозревают в незаконной продаже металлических конструкций, предназначенных для возведения оборонительных рубежей в зоне спецоперации.

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