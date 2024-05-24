Москва объявила о прекращении сотрудничества по ликвидации ядерного оружия с Японией

Прекращено действие соглашения

Соглашение России с Японией, касающееся сотрудничества в области ликвидации подлежащего сокращению ядерного оружия, прекратило свое действие. Соответствующий документ МИД России разместил на портале официального опубликования правовых актов.

Уточняется, что действие соглашения прекращено с 21 мая. Договор о взаимодействии в области ликвидации подлежащего сокращению в России ядерного оружия был подписан в Токио 13 октября 1993 года, передает РИА Новости.

Распоряжение о прекращении действия соглашения выло выпущено в ноябре 2023 года премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Премьер поручил российскому МИД уведомить японскую сторону о принятом решении.

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