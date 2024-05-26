В руководстве Грузии произошёл серьёзный раскол

На фоне споров о законе об иноагентах

В День независимости Грузии в руководстве страны произошёл серьёзный раскол. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе обвинил президента Саломе Зурабишвили в измене родине.

Глава правительства не просто выдвинул такое серьёзное обвинение, но и отказался приветствовать главу государства на Дне сил обороны по случаю Дня независимости, сообщает ТАСС.

Зурабишвили в долгу не осталась: выступая перед военнослужащими она подвергла критике действия властей страны и в очередной раз повторила, что предстоящие в октябре парламентские выборы определят курс Грузии.

Разноглася в руководстве Грузии произошли на фоне принятого парламентом на днях в окончательном чтении скандального закона об иноагентах. Споры вокруг документа вывели на улицы десятки тысяч его противников.

26 мая Грузия отмечает День независимости. Торжественные мероприятия проходят с утра во всех городах республики. Специально в этот день более 400 новобранцев принесли присягу и были официально зачислены в ряды грузинской армии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"