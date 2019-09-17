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Чернышев бросит больную Заворотнюк

17:46
  • вторник
  • 17 сентября 2019

За фигуриста вступилась Татьяна Навка

Российская фигуристка и супруга пресс-секретаря президента Татьяна Навка развеяла слухи вокруг карьеры ее коллеги Петра Чернышева, мужа смертельно больной Анастасии Заворотнюк.
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После известий о раке актрисы многие принялись утверждать, что Чернышев решил бросить работу и что вместо него в ледовом шоу "Руслан и Людмила" будет выступать Алексей Рогонов, пишет интернет-портал "Дни.ру".

Однако Навка заявила, что фигурист примет участие в шоу, которое пройдет в конце октябре в Санкт-Петербурге. "И Петр конечно же едет и выступает во всех наших осенних спектаклях", - ответила фигуристка в комментариях.

 

13 сентября в СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. По неподтвержденным данным, у актрисы последняя стадия рака головного мозга, болезнь спровоцировала процедура ЭКО. Сейчас 48-летняя актриса находится в коме и дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции легких.

Ряд изданий отмечают, Заворотнюк слишком поздно обратилась за помощью к врачам. Головные боли и рвоту по утрам она списывала на стресс и усталость. Она пыталась вылечиться как в России, так и в Европе, однако химиотерапия и лучевая терапия ей не помогли.

Муж Заворотнюк, ее мама, дочь и сын хранят молчание по поводу болезни актрисы. Тем не менее телеведущая Лена Ленина, певец Филипп Киркоров, шоумен Дмитрий Шепелев, актриса Нонна Гришаева и многие другие известные персоны в той или иной форме поддержали "прекрасную няню".

Видео: болезнь Анастасии Заворотнюк

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Скриншот из Instagram Татьяны Навки
Скриншот из Instagram Татьяны Навки
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