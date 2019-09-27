Медведев поставил цель повысить долю малого бизнеса до 50%

Премьер встретился с главой "Опоры России"

Российский малый бизнес в будущем может обеспечить работой половину населения страны. Об этом председатель правительства Дмитрий Медведев заявил на встрече с президентом организации "Опора России" Александром Калининым.

Обсуждали реализацию национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Руководитель объединения доложил, что за прошлый год оборот таких компаний вырос на десять процентов. Это данные Росстата. А вклад в ВВП с 2015 года - на более чем 4%.

"Те задачи, которые прописаны национальным проектом, а это: не 19 миллионов, чтобы было занято в бизнесе, а 25 миллионов. Это очень серьезные задачи. Естественно, мы предлагаем дополнительные меры для того, чтобы достичь этих показателей национального проекта к 2024 году", - заявил Калинин.

"Даже те цифры, которые вы сейчас обозначили, которые мы должны достичь - больше 30% - это все равно не предел. Потому что в большинстве стран с современной структурой экономики малый бизнес составляет в районе 50% от числа занятого населения. И, наверно, это те цели, которые мы должны ставить перед собой на ближайшие годы, на ближайшие десятилетия и стремиться к ним", - сказал Медведев.