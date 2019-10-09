Доказано: собаки продлевают жизнь своим хозяевам

Они защищают от преждевременной смерти

Заводить домашних питомцев – полезно для здоровья. Ученые выяснили, что наличие собаки в доме продлевает человеческую жизнь и снижает риск преждевременной смерти на 24%.

Также четвероногие сокращают риск смерти от инфаркта на 65%, от прочих сердечно-сосудистых заболеваний – на 31%, пишет "Газета.Ru". Владельцы собак, перенесшие тяжелые болезни, лучше восстанавливаются, чем те, у кого нет питомца.

Собаки помогают своим хозяевам справится с депрессией и одиночеством и социальной изоляцией. Животные заставляют человека больше двигаться, выходить на улицу и, например, вступать в диалог с другими собачниками.