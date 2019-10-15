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Еще одна птица: Путин и наследный принц Абу-Даби обменялись подарками (видео)

18:56
  • вторник
  • 15 октября 2019

Президент сделал роскошный подарок эмирату

Еще один белый камчатский кречет останется жить на Ближнем Востоке. Президент России Владимир Путин подарил птицу наследному принце Абу-Даби Мухаммеду Аль Нахайяну, такую же, какую вручил накануне королю Саудовской Аравии Сальману бен Абделю Азизу Аль Сауду.
Стало известно, что арабские космонавты подарили Путину

В ответ наследный принц подарил российскому президенту макет дворца Каср аль Хасн – исторической резиденции эмиров Абу-Даби.

Решение Путина подарить арабским политикам кречета, по всей видимости, связан с их особым отношением к охоте, предполагают журналисты.

Кречет – редкая птица, занесенная в Красную книгу. Является символом власти, солнца и света.

Видео: Путин подарил саудовскому королю редкую птицу

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