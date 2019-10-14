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Путин подарил саудовскому королю редкую птицу (видео)

19:26
  • понедельник
  • 14 октября 2019

В ответ президенту вручили картину

Президент России Владимир Путин передал королю Саудовской Аравии Сальману бен Абделю Азизу Аль Сауду редкую птицу - камчатского кречета по кличке Альфа. ТВЦ.RU публикует видео момента передачи подарка.

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"Кречет, очень хороший. На Камчатке мы создаем центр по разведению", - отметил президент России, представляя сокола. Король поблагодарил президента за подарок и в ответ вручил ему картину.

Камчатский кречет - самый крупный из соколов. На Камчатке встречаются особи белой и серой вариаций с переходами между ними.

Официальный визит российского лидера в Саудовскую Аравию начался в понедельник. Последний раз президент России посещал королевство 12 лет назад.

Ранее на видео показали, как лимузин Aurus Путина по пути в королевский дворец сопровождал почетный эскорт из дюжины  конных всадников с флагами двух стран.

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