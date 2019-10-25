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Названа дата возвращения Марии Бутиной в Россию

08:36
  • пятница
  • 25 октября 2019

Россиянка отбывала в США наказание по сфабрикованному против нее делу

Россиянка Мария Бутина, осужденная в США, как ожидается, рано утром 26 октября прилетит в Москву. Об этом сообщили в нашем посольстве в Вашингтоне - дипломаты получили подтверждение из Госдепартамента.

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Согласно процедуре депортации, сегодня её переведут из федеральной тюрьмы во Флориде в миграционный центр в Майами, откуда она будет отправлена на родину, передает "ТВ Центр".

Бутина отбывала наказание по сфабрикованному против неё делу о работе иностранным агентом. Её арестовали в июле прошлого года. В ходе процесса и потом в тюрьме на россиянку оказывали жесткое давление, обращались фактически как с террористкой: держали в крошечной камере, не давали спать по ночам, не выпускали на прогулки.

Видео просящей денег Бутиной в американской тюрьме

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