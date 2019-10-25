Водитель маршрутки избил пассажира, который вступился за девушку (видео)

Конфликт произошел из-за сдачи

В Уфе из-за неверной оплаты проезда картой завязалась ссора между водителем и пассажирами, которая затем переросла в драку.

Инцидент произошел вечером 24 октября. Пассажирка микроавтобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту №272, оплатила проезд картой, но водитель списал больше положенного. Девушка потребовала сдачи, но мужчина за рулем обвинил ее во лжи, нагрубил, а затем и вовсе начал распускать руки.

"Вводят какую хотят сумму, и нигде не указано, что при оплате картой сумма как-то меняется. Сегодня произошло то же самое и при просьбе дать мне сдачу, если честно, просто из принципа: мне нагрубили, обматерили, послали, еще и вытолкнули", - пожаловалась девушка.

В результате за девушку вступился молодой человек, однако водитель не успокоился, перелез со своего места в салон и набросился на мужчину с кулаками.

Девушка написала заявление в полицию. В правоохранительные органы обратился и водитель маршрутки – он утверждает, что молодые хотели "украсть его деньги, а после избили". МВД Уфы начала проверку, пишет РИА Новости.