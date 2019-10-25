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"Дом нужен всем!" Коты обзавелись собственным жильем на севере Москвы

13:40
  • пятница
  • 25 октября 2019

Неравнодушные жильцы построили для животных теремок

В Москве в районе метро "Динамо" в преддверии зимы построили дом для дворовых кошек и котов.

"Кошкин дом" на пять комнат появился во дворе на Мирском переулке, возле дома №4, на участке, свободном от парковки и детской площадки. Сооружение специально расположили на высоте, чтобы до котов не добрались собаки. У входа в домик неравнодушные жители района поставили миски с водой и едой.

Теперь жители соседних дворов тоже хотят возвести похожие дома для своих уличных котов: "Дом нужен всем!", "Отличный теремок", "Люди, это ведь прекрасно!", "Это реально очень круто!! Считаю, что такие домики нужны во многих дворах, никому не мешают, да и людям удобнее кормить".

Как сообщает РИА Новости, местные власти готовы поддержать инициативу по созданию домиков для дворовых котов.

"Инициатива жителей замечательная, как нам кажется. О практике строительства таких домиков для кошек мы не задумывались...", - заявили в префектуре САО Москвы. 

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