Украинца осудили за футболку с гербом СССР

Серп, молот, срок

Украинца осудили на год за ношение футболки с гербом Советского Союза возле торгового центра.

Приговор вынес Дзержинский районный суд города Кривой Рог, откуда родом президент страны Владимир Зеленский.

Мужчину признали виновным в нарушении украинского закона, предусматривающего запрет использования "символики коммунистического тоталитарного режима" и назначили наказание в виде одного года ограничения свободы, которое в последствии заменили на испытательный срок один год.

Житель Кривого Рога во всем сознался и заключил досудебное соглашение со следствием, пишет издание "Главком".

Закон о запрете коммунистической символики на Украине действует с мая 2015 года. Максимальное наказание – лишение свободы на пять лет.