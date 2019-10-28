Украинца осудили за футболку с гербом СССР

Серп, молот, срок
Украинца осудили на год за ношение футболки с гербом Советского Союза возле торгового центра.
Приговор вынес Дзержинский районный суд города Кривой Рог, откуда родом президент страны Владимир Зеленский.
Мужчину признали виновным в нарушении украинского закона, предусматривающего запрет использования "символики коммунистического тоталитарного режима" и назначили наказание в виде одного года ограничения свободы, которое в последствии заменили на испытательный срок один год.
Житель Кривого Рога во всем сознался и заключил досудебное соглашение со следствием, пишет издание "Главком".
Закон о запрете коммунистической символики на Украине действует с мая 2015 года. Максимальное наказание – лишение свободы на пять лет.
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