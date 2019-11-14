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Путин отказался "суетиться и бегать" вокруг встречи с Зеленским

22:37
  • четверг
  • 14 ноября 2019

Переговоры лидеров пока возможны только в "нормандском формате"

Президент России Владимир Путин в четверг  подвел итоги саммита БРИКС и ответил на вопросы журналистов. В частности, лидера спросили о его встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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Путин подвел итоги саммита БРИКС

Путин сообщил, что до саммита в "нормандском формате" переговоры не планируются, передает ТВЦ.RU. По его мнению, лидеры должны придти к "какому-то результату", поэтому "суетиться и бегать на неподготовленные встречи" смысла нет.

"О встрече до нормандского формата речи не идет. Зачем суетиться и бегать на неподготовленные встречи? Так-то мы с ним (с Зеленским) в контакте, разговариваем по телефону. Полный контакт", - заверил журналистов Путин.

Говоря о ситуации в Донбассе, глава государства приветствовал разведение сил. Он также посоветовал украинцам "не искать счастье за морями", а договариваться с соседями.

Речь на пресс-конференции также зашла и о цене на газ. Россия готова снизить цену на газ для Украины на 25% при прямых поставках, сказал президент. 

Ранее украинская сторона также отвергла встречу Зеленского и Путина вне саммита "нормандской четверки". По мнению главы МИД Украины Вадима Пристайко, мероприятие должно состояться до конца этого года.

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