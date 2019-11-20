"Росконтроль" обнаружил на прилавках творог с плесенью и дрожжами

Только одна марка соответствует всем нормам

Специалисты "Росконтроля" проверили творог жирностью 9%, который продается в российских магазинах. Результаты исследования есть в распоряжении ТВЦ.RU.

Для исследования выбрали семь марок: "Домик в деревне", "Дмитровский молочный завод", "Балтком", "Дмитрогорский продукт", "Маруся", "Останкинское" и "Ростагроэкспорт".

Два бренда сразу же попали в черный список – это "Останкинское" и "Ростагроэкспорт". В этом твороге специалисты обнаружили плесень и дрожжи, причем в первом их количество было превышено в несколько сотен раз.

В твороге "Маруся", "Балтком" и "Дмитровский молочный завод" содержание белка не соответствует требованиям ГОСТа, а "Дмитрогорский продукт" не соответствует наименованию "творог" из-за низкого содержания молочнокислых бактерий. Все марки попали в список товаров с замечанием.

По итогам проверки "Росконтроль" рекомендовал только одну марку творога – "Домик в деревне". К нему у экспертов не возникло никаких нареканий.