ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Росконтроль" обнаружил на прилавках творог с плесенью и дрожжами

10:27
  • среда
  • 20 ноября 2019

Только одна марка соответствует всем нормам

Специалисты "Росконтроля" проверили творог жирностью 9%, который продается в российских магазинах. Результаты исследования есть в распоряжении ТВЦ.RU.

Для исследования выбрали семь марок: "Домик в деревне", "Дмитровский молочный завод", "Балтком", "Дмитрогорский продукт", "Маруся", "Останкинское" и "Ростагроэкспорт".

Два бренда сразу же попали в черный список – это "Останкинское" и "Ростагроэкспорт". В этом твороге специалисты обнаружили плесень и дрожжи, причем в первом их количество было превышено в несколько сотен раз.

В твороге "Маруся", "Балтком" и "Дмитровский молочный завод" содержание белка не соответствует требованиям ГОСТа, а "Дмитрогорский продукт" не соответствует наименованию "творог" из-за низкого содержания молочнокислых бактерий. Все марки попали в список товаров с замечанием.

По итогам проверки "Росконтроль" рекомендовал только одну марку творога – "Домик в деревне". К нему у экспертов не возникло никаких нареканий.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Творог
Творог
Итоги экспертизы
Итоги экспертизы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.