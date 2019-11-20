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"У него все "шоколадно": как устроился в СИЗО доцент-расчленитель

12:43
  • среда
  • 20 ноября 2019

Историка ждет путешествие из Петербурга в Москву

Один из сотрудников СИЗО "Кресты" в Санкт-Петербурге рассказал, как живется доценту СПбГУ Олегу Соколову за решеткой.

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По словам мужчины, преподавателя никто не трогает. Живет он в двуместной камере с "соседом-тюфяком", который не представляет никакой опасности. Каждый день Соколов получает передачки и с аппетитом ест.

"Никто его пальцем не трогает, все у него "шоколадно" <…> Ест, спит, читает. Питается, кстати, прекрасно и аппетит у него отменный", - рассказал собеседник "Московского комсомольца".

Все попытки покончить с собой и истерики – это имитация, чтобы надавить на жалость и уменьшить срок, считает сотрудник изолятора. Соколов очень хитро разыгрывает "невменяемость". Например, не называет себя напрямую Наполеоном, а принимает позы или говорит слова, которые ассоциировали бы его с французом.

Тем временем, дело историка Соколова забрал центральный аппарат СКР, пишет интернет-издание "Фонтанка" со ссылкой на свой источник. Не исключено, что доцента ждет путешествие из Петербурга в Москву.

7 ноября 24-летнюю Анастасию Ещенко застрелил из обреза ее сожитель, 63-летний доцент Петербургского университета Олег Соколов. После этого он попытался избавиться от тела: расчленил его и по частям решил выкинуть в реку. 9 ноября на набережной Мойки преподавателя задержала полиция, после того как он упал в воду с рюкзаком, где лежали руки убитой. В квартире Соколова нашли тело аспирантки. Доцент во всем сознался, сейчас он находится в СИЗО.

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