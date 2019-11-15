Громкое убийство аспирантки в Петербурге. Главное

Все подробности дела историка-расчленителя Олега Соколова

О резонансном деле об убийстве в Санкт-Петербурге, которое совершил историк Олег Соколов, не высказал своего мнения только ленивый. Есть и те, кто ищет для убийцы смягчающие обстоятельства, некоторые и вовсе договариваются до того, что ученый-историк, признанный в мире специалист по наполеону, должен быть отпущен под домашний арест. Очевидно, на острове Святой Елены.

Сам сир пока рыдает на камеру и через адвокатов пытается связаться с семьей убитой им Анастасии Ещенко - желает помочь родным с организацией ее похорон. Не для того, чтобы откупиться, нет, для этого Соколов слишком умен, он делает всё, чтобы заработать хоть какие-то плюсы в глазах суда и - возможно - общества. От которого, кстати, этот тихий кабинетный ученый и реконструктор ведь по сути пытался сбежать всю свою жизнь.

"Я не могу ни читать... Мне нужны очки. Я слёзно прошу очки. Я без очков не могу читать. Чтобы у меня была возможность, литература... Потому что я ученый. Я когда вот так просто - я схожу с ума. Я просто умоляю, чтобы мне дали заниматься своим делом", - попросил подозреваемый в убийстве.

Олег Соколов - всемирно известный историк. Один из лучших знатоков наполеоновской Франции в мире. Основатель движения реконструкторов в России. За особые заслуги был награждён орденом почетного легиона. Награду вручал лично президент Франции Жак Ширак. Его слезы в зале суда, а потом и в камере, одни считают проявлением искреннего раскаяния. Другие - работой на публику. Адвокаты сейчас всерьёз пытаются построить защиту на убийстве в состоянии аффекта. Мол, любовь довела. Соколов якобы и сам потом хотел покончить жизнь самоубийством, надев любимый камзол, у стен Петропавловской крепости пустить пулю в лоб. Но факты говорят о другом.

Вечером, в день смерти, сожительница Олега Соколова позвонила брату и, рыдая в трубку, рассказала, что поссорилась с Олегом. Потом они вроде бы помирились, но утром 8 ноября к телефону Настя уже не подошла.

По последним данным, которыми располагают СМИ, Олег Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза мелкокалиберного однозарядного ружья, когда та спала. Произвёл четыре выстрела. То есть стрелял, вынимал гильзу, заряжал и вновь стрелял. И никакой ссоры уже не было. На следующий день у него были гости. Ему хватило хладнокровия спрятать тело и не выдавать волнения. Историк Егор Яковлев, у которого с Соколовым были совместные проекты, вспомнил.

"Видимо, я оказался одним из последних людей, которые разговаривали с Олегом Соколовым вечером 8 ноября: на следующее утро его обнаружили плавающим в Мойке с рюкзаком, в котором оказались отпиленные женские руки. Так вот накануне в 18:37 я позвонил ему, чтобы договориться о записи анонса его фестивальной лекции. На вопрос, сможет ли он уделить нам время, Олег Валерьевич категорически ответил, что он не хотел бы визита оператора в его квартиру: якобы его недавно ограбили, и он боится посторонних. Я стараюсь не думать, что происходило перед, во время или вскоре после нашего диалога", - написал он в фейсбуке.

Что делает Соколов потом. Он покупает в магазине пилу. Следователи нашли запись с камеры видеонаблюдения. И пытается дома расчленить тело. Останки складывал в целлофановые пакеты. Постоянно пил. Потом уже, будучи сильно пьяным, выбрасывал сумки в реку Мойку. Прямо напротив собственного подъезда. Видно, как Соколова изрядно шатает. В итоге он сам свалился в реку. Его нашёл таксист. Помог выбраться. На мостовую упала отпиленная женская кисть. Потом полиция. Обыск и арест. А все потому, что он был сильно пьян. Но именно это один из ключевых моментов, говорят специалисты, который свидетельствуют о четко продуманном плане, как скрыть своё преступление.

"Если мы говорим про холодный расчёт, то это человек, который на скотобойне работает. Свинячья туша, коровья, человечья - ему без разницы. Вот где не норма. А это норма. Потому что он не может. Он совершает что-то противоестественное для себя. Ему тяжело. Он вынужден оглушаться. Алкоголь - это оглушение", - сказал психиатр Александр Федорович.

Олег Соколов сознался в убийстве Анастасии Ещенко. Они были известной парой в Санкт-Петербурге и в определённых кругах. Он - Наполеон среди историков, изучающих времена правления Бонапарта. Она - провинциалка, приехавшая покорять Петербург. Сдала ЕГЭ на 100 балов. Сама поступила в Санкт-петербургский гуманитарный университет и окончила его с отличием. Там познакомилась с Соколовым. Она молода и красива. Он старше её на 39 лет, но умён и знаменит. Но они оба увлечены историей. Он был её сиром. Она - его Жозефиной. Соколов чрезвычайно импульсивен. Реконструкторы вспоминают, как он в азарте исторических игр загонял и избивал лошадей. И видимо из-за такого взрывного характера страдали и его отношения с женщинами. Журналисты нашли написанное заявление, тогда еще в милицию, но ход дело почему-то не получило.

"Он помог мне выйти из машины, и мы поднялись на лифте в его квартиру. Когда мы оказались в квартире, он запер дверь и стал помогать мне снимать шубу. Помогая снимать шубу, Соколов О. В. схватил меня сзади за руки и стал связывать веревкой, которую, как я поняла, он приготовил заранее. Я стала сопротивляться и просить объяснить, что происходит. Соколов О. В. ударил меня по лицу и в живот, после чего привязал к стулу мои руки и ноги. Я оказалась абсолютно беспомощной, неспособной оказать сопротивление. Соколов О. В. вышел в соседнюю комнату, пока я оставалась привязанной к стулу в прихожей. Из комнаты он вернулся с утюгом и на моих глазах включил его в розетку. Когда утюг нагрелся, он поднес его к моему лицу, так что я ощущала его исходящий от него жар, и стал угрожать, что изуродует меня на всю жизнь", - говорится в заявлении женщины.

Коллеги по движению реконструкторов рассказали, что в 1981 году на съемках фильма "Россия молодая" из-за действий еще молодого Соколова затонул парусник и погиб человек. Олег Соколов, несмотря на фактически истеричные оправдания, получил условный срок. В последние несколько лет разразилось несколько скандалов, связанных с обвинениями Соколова в плагиате. Были судебные заседания и потасовки на лекциях.

- Вы были уличены во лжи, подлоге и воровстве чужих концепций. После этого вы спокойно ведёте лекцию при людях... - Так, молодой человек, если вы пришли сюда, чтобы оскорбить - давайте отсюда.

Оппоненты Соколова требовали уволить его из университета, но учебному заведению историк был, видимо, нужен. Студенты его в большинстве своем любили. Опять же - из-за его одержимости наукой и как следствие - чрезвычайно интересных лекций.

В ходе анонимных опросов студентов, которые проводятся в СПбГУ для оценки качества образования, Соколов регулярно получал положительные характеристики.

По вопросу возможных неправомерных заимствований ранее состоялось судебное разбирательство, по результатам которого было установлено, что Соколов не нарушал требований действующего законодательства в части использования в исследованиях результатов работы третьих лиц.

Что касается инцидента, возникшего на публичной лекции, Соколов был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Относительно публикации в СМИ, содержавшей информацию об избиении и угрозе убийством, необходимо заметить, что в тексте описывались события 10-летней давности. При этом никто не указал ни имени возможной жертвы, ни способов для связи с ней. Сам же Соколов к уголовной ответственности привлечен не был.

Сейчас Олег Соколов в "Крестах". От ответственности наверняка не уйдёт. Позиция защиты такова: якобы у Анастасии Ещенко были плохие отношения с детьми Соколова. Мол, она и издевалась над мужчиной и тот, сломленный ещё и постоянными скандалами, не выдержал. Преступление совершил в состоянии аффекта. Но, как показали факты, уже установленные в ходе следствия - это всего лишь карта, которую пытаются разыграть адвокаты, чтобы добиться максимально мягкого наказания. Соколов выступил с заявлением, что даже готов оплатить похороны бывшей возлюбленной.

"Убил - вроде как ненормальный. Расчленяет - вроде как ненормальный. А демонстрирует реакцию нормального человека. Он не может это сделать. Он меняет свое психофизиологическое состояние. Искусственно его меняет, чтобы совершить эти действия", - заявил психиатр Александр Федорович.

Следствие длится меньше недели, но уже столько подробностей, достойных настоящих дворцовых интриг. И явно откровений будет ещё не мало. В каком состоянии в момент совершения убийства находился Олег Соколов, даст психиатрическая экспертиза, обмануть которую пока никому не удавалось.

Дмитрий Гусев. Татьяна Каминская и Тимур Ахмедов. "В центре событий".

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