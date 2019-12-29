Автобус с пленными попал в ДТП на Украине (видео)

Водитель не справился с управлением

На юго-востоке Украины, неподалёку от места обмена пленными в ДТП попал автобус с удерживаемыми лицами. Кому принадлежит транспортное средство, не сообщается.

Судя по видео, которое в прямом эфире транслирует с места обмена офис президента Украины Владимира Зеленского, автомобили не получили значительных повреждений, пострадавших нет.

Обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса проходит 29 декабря в соответствии с договорённостями, достигнутыми на саммите лидеров нормандской четвёрки в Париже. За несколько часов до обмена сообщалось, что Донецк и Луганск намерены передать Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 пленных.

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