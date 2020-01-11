США готовили убийство ещё одного генерала

План уничтожения иранского военного сорвался

Вашингтон готовил убийство сразу двух иранских командиров, однако вторая спецоперация завершилась неудачей. Новые громкие данные публикует влиятельное американское издание, сообщая, что ещё одной целью был сторонник убитого генерала Сулеймани.

Действиями президента - в США многие недовольны, но Дональд Трамп спешит реабилитироваться. На телевидении вышло большое интервью президента каналу "Fox News". На фоне настоящей войны, развязанной против Трампа демократами в Конгрессе все ждали, что глава государства сможет ответить на самые непопулярные вопросы собственной политики. Первый из которых – открытое и грубое вмешательство США на Ближнем Востоке.

Убийство иранского генерала Сулеймани на территории суверенного Ирака – преступление с точки зрения международного права – было полностью оправданным – таков ответ Дональда Трампа. И выводить войска из Ирака, на чём правомерно настаивают в Багдаде, американский президент не спешит. Более того, обвиняет недавних партнёров в двуличии, сообщает "ТВ Центр".

О планах по дальнейшей экспансии США на Ближнем Востоке косвенно свидетельствует информация, полученная журналистами The Washington Post. В день убийства Касема Сулеймани в Ираке американские спецслужбы нанесли удар и по территории Йемена, где находился другой высокопоставленный иранский военный. По словам четырёх владеющих информацией американских официальных лиц, удар, нанесенный по Абдуле Резе Шахлаи – финансисту и одному из главных командиров элитных иранских сил "Кудс", который активно действовал в Йемене, – не привёл к его смерти.

Что-то пошло не по плану. Иначе, как говорят источники издания, Вашингтон триумфально объявил бы о ликвидации сразу двух, якобы угрожавших Америке врагов. И так как последний остался жив, охота на него продолжается. И ни одно из государств региона теперь не может быть уверено, что по нему не нанесут удар.

Не собираются уходить США и из Сирии, где удерживают под контролем ряд нефтяных месторождений. Говоря об этом, президент допустил оговорочку – то ли случайно, то ли намеренно.

– Я оставил войска в Сирии, чтобы взять нефть, чтобы охранять нефть, чтобы защищать нефть. – Защищать нефть или забирать нефть? – Ну, может быть, мы сделаем и это, если захотим. Не знаю. Может быть, мы и возьмём её.

На фоне таких грубых заявлений неожиданно миролюбиво прозвучали слова о том, что надо бы наладить отношения с Россией, хотя бы в сфере торговли. Но развить эту мысль президенту журналист не дала. Переведя тему на вопрос об импичменте. Уже на следующей неделе Палата представителей, как ожидается, сформулирует и передаст в Сенат обвинения в адрес президента.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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