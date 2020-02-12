"Приехал со съемок": трогательная встреча Галкина с семьей попала на видео

Шоумена всегда ждут дома

Телеведущий Максим Галкин выложил в Instagram видео, на котором супруга и дети встречают его после работы. "Приехал со съемок", - подписал он свой пост.

На опубликованных кадрах Галкин подходит к дому и сквозь стеклянное окно видит Аллу Пугачеву, Гарри и Лизу. Они делают вид, что маршируют, приложив руку к виску. Примадонна потрясает руками в жесте ликования.

"Какая бригада меня встречает. Серьезное дело", - сказал Максим Галкин и засмеялся.

За несколько часов видео собрало 1,7 миллиона просмотров. Интернет-пользователи пришли в полное умиление и пожелали звездному семейству счастья.

- Во-первых, Люблю! Во-вторых, Соскучился! - написал в комментариях композитор Игорь Николаев.

- Позитивчики любимые.

- Здорово, когда дома ждут.

- Боже, милота какая.

- Ждунчики.

В декабре Максим Галкин опубликовал похожее видео. Тогда 70-летняя Пугачева прыгала в прихожей с сыном, изображая зайчиков.

Напомним, Галкин и Пугачева живут в браке с 2011 года. В 2013 году у них появились двойняшки Гарри и Елизавета. Их родила суррогатная мать.

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