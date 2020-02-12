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"Приехал со съемок": трогательная встреча Галкина с семьей попала на видео

11:06
  • среда
  • 12 февраля 2020

Шоумена всегда ждут дома

Телеведущий Максим Галкин выложил в Instagram видео, на котором супруга и дети встречают его после работы. "Приехал со съемок", - подписал он свой пост. 
Стильная Пугачева в черной толстовке вышла в свет

На опубликованных кадрах Галкин подходит к дому и сквозь стеклянное окно видит Аллу Пугачеву, Гарри и Лизу. Они делают вид, что маршируют, приложив руку к виску. Примадонна потрясает руками в жесте ликования. 

"Какая бригада меня встречает. Серьезное дело", - сказал Максим Галкин и засмеялся. 

За несколько часов видео собрало 1,7 миллиона просмотров. Интернет-пользователи пришли в полное умиление и пожелали звездному семейству счастья. 

- Во-первых, Люблю! Во-вторых, Соскучился! - написал в комментариях композитор Игорь Николаев. 

- Позитивчики любимые. 

- Здорово, когда дома ждут. 

- Боже, милота какая. 

- Ждунчики. 

В декабре Максим Галкин опубликовал похожее видео. Тогда 70-летняя Пугачева прыгала в прихожей с сыном, изображая зайчиков. 

Напомним, Галкин и Пугачева живут в браке с 2011 года. В 2013 году у них появились двойняшки Гарри и Елизавета. Их родила суррогатная мать. 

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