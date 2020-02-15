Против отца, бросившего детей в "Шереметьево", завели три уголовных дела

Мужчину обвиняют в избиении жены и краже денег у знакомой

Мужчину, который бросил сыновей в московском аэропорту "Шереметьево", арестовали в Хабаровске. Пока на два месяца. Впрочем, Виктора Гаврилова обвиняют не только в том, что он оставил собственных детей в опасности, а также в избиении и краже.

Не такого финала, видимо, ожидал Виктор Гаврилов, оставляя своих детей одних в московском аэропорту Шереметьево. В отношении него возбудили сразу три уголовных дела. По статьям - "оставление в опасности", "истязание" и "кража". По версии следствия он украл у знакомой 100 тысяч рублей и систематически избивал свою бывшую жену и детей. 15 февраля суд в Хабаровске избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 апреля.

В конце января Гаврилов привёз в "Шереметьево" двух сыновей с рюкзаком, в котором были их документы, копия его паспорта и записка, в ней он попросил определить детей в приют из-за безденежья. Но обещал потом их забрать, а сам улетел в Ростов-на-Дону, сообщает "ТВ Центр".

После происшествия в аэропорту детей на время отдали бабушке. Сейчас они уже с матерью. Однако следователями установлено, что семья попадала в поле зрения органов системы профилактики из-за ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

На этом заседании рассматривалось только ходатайство обвинения об аресте Гаврилова по делу о краже. Дело об оставлении детей в опасности и истязании суд будет рассматривать отдельно.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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