Путин потребовал очистить от криминала важные отрасли экономики

На коллегии ФСБ президент также указал на необходимость защиты от киберугроз

Очистить от криминала важные отрасли экономики и наладить жесткий контроль за финансовыми потоками, идущими на национальные проекты. Такие задачи, в числе прочих, поставил Владимир Путин Федеральной службе безопасности. На заседании коллегии ведомства президент также указал на необходимость защиты государства от киберугроз и отметил успехи спецслужб в борьбе с терроризмом.

Когда в квартиру или дом входит вооруженный спецназ ФСБ, сопротивление не только бесполезно, но и бессмысленно, даже если у подозреваемых нет желания попадать в тюрьму и под рукой есть оружие. Борьба с терроризмом и экстремизмом - одно из главных направлений в работе ведомства. Владимир Путин на ежегодной расширенной коллегии Федеральной службы безопасности напомнил об этом в очередной раз, назвав её приоритетной задачей - несмотря даже на снижение активности террористических группировок на территории страны.

"Вы помните: на прошлой коллегии мы подробно говорили о важнейших результатах на этом направлении, о тенденциях в этой сфере за последние десять лет. И важно, что за отчетный период вам удалось сохранить эту позитивную динамику. Так, общее число преступлений террористической направленности продолжает сокращаться. С 9 в 2018-м, до 4 в 2019-м. При этом предотвращено 57 таких преступлений. В 18-м году 36 было. В том числе 34 теракта. Мы с вами отдаем себе отчёт в том, что это такое и в том, какие последствия были бы, если бы вам этого сделать не удалось", - сказал Путин.

В 2019 году положительной динамики удалось достигнуть и в выявлении так называемых спящих ячеек террористов, которые по сути никак себя не проявляют, но находятся в постоянной готовности, ожидая лишь приказа. Каналов их финансирования и поставок оружия. Что особенно отметил президент: иногда важная информация приходит из-за рубежа. Как, например, в декабре, когда благодаря данным полученным от ФБР, в Санкт-Петербурге удалось задержать двух активных участников запрещенной в нашей стране организации "Исламское государство". Они готовили теракты на новогодние праздники. Владимир Путин попросил отвечать взаимностью зарубежным коллегам.

"Все больше востребованными становятся ресурсы международного банка данных по противодействию терроризму. В прошлом году к нему подключились ещё 7 специальных служб иностранных государств и один специализированный орган международной организации. А количество запросов, в основном от зарубежных партнеров выросло в 2,6 раза. Примерно с 10 до 36 тысяч. Такое информационное взаимодействие серьезно повышает эффективность глобальных антитеррористических усилий. Я прошу и впредь наращивать активную наступательную борьбу с террором при содержательной координирующей роли национального антитеррористического комитета. В том числе поручаю обеспечить самый высокий уровень защиты масштабных международных мероприятий, которые пройдут в России. И прежде всего имею в виду праздник, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне", - заявил президент России.

Владимир Путин своё обращение к сотрудникам ФСБ разделил на несколько частей, тем самым указав на основные моменты, по которым стоит усилить работу. Даже при, казалось бы, и так положительных результатах. Отнюдь не снижается активность иностранных спецслужб в сфере шпионажа. За минувший год был ряд громких задержаний и последующих приговоров суда.

Константин Давыденко получил 10,5 года за то, что в Крыму собирал информацию о новейших образцах военной техники, электроники и средств связи и передавал её в СБУ. За сбор данных о деятельности Черноморского флота приговоры по обвинению в шпионаже и измене Родине услышали Дмитрий Долгополов и Анна Сухоносова.

- Назначить осужденному Долгополову путём частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Окончательное наказание по совокупности преступлений назначить осужденной Сухоносовой путём частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Информационная безопасность, экономические преступления, коррупция - не менее важные направления по мнению Владимира Путина. Потому что здесь под угрозой эффективная работоспособность органов власти, банковских организаций, операторов связи, коммерческих структур, да и обычных граждан. При этом работа здесь, можно сказать, должна быть особенно тонкой и грамотно выверенной.

"Прошу вас, уважаемые коллеги, обратить на это особое внимание. Неоднократно говорил уже об этом и хочу еще раз повторить: мы концентрируем огромные ресурсы для достижения целей национального развития. И это должна быть работа, нацеленная на конечный результат. От вас тоже очень многое здесь зависит. Нужно наладить жесткий контроль за прохождением этих финансовых потоков. Но при этом хочу на это тоже обратить внимание, не мешать работе соответствующих государственных и коммерческих структур", - уточнил Путин.

Отдельные указания получила погранслужба ФСБ. Согласно статистическим данным, модифицировано уже порядка 70% пограничной инфраструктуры. Доля современного вооружения превысила показатель в 63%. Однако надо продолжить и по возможности ускорить автоматизацию систем паспортного контроля. Потому что это уже не безопасность, а скорее комфорт, как иностранцев приезжающих в Россию, так и наших законопослушных граждан.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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