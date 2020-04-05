Более 500 заболевших COVID-19 выявлено за сутки в Москве

Число инфицированных приблизилось к четырём тысячам

За сутки в Москве выявлено 536 случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных составляет 3893 человека. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

В столице действует режим самоизоляции и социального дистанцирования. Закрыты развлекательные учреждения, парки, зоны отдыха, спортивные объекты. Гражданам можно свободно ходить в магазин, банк или аптеку. Также разрешено выгуливать домашних животных и выбрасывать мусор.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации власти планируют ввести жёсткий контроль и выдавать электронные разрешения на выход из дома. Пока в этом нет необходимости.

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