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Православные христиане встречают Страстную субботу

14:09
  • суббота
  • 18 апреля 2020

Службы в церквях проходят без прихожан

У православных сегодня Страстная суббота. В последний день Великого поста верующие вспоминают погребение Христа Спасителя и его сошествие во ад, где он освободил души праведников и возвестил о победе над смертью. Христиане всех конфессий ожидают сегодня и схождения Благодатного огня, которое ежегодно происходит в Иерусалиме. Однако в нынешнем году в условиях пандемии церемония пройдёт без участия паломников, сообщает "ТВ Центр".
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В пустых храмах этой ночью состоятся и торжественные пасхальные службы. В Московской патриархии рекомендуют верующим молиться дома и смотреть онлайн-трансляции. В праздничные дни будут закрыты для посещения и кладбища. Все специальные автобусные маршруты до них отменены. По этому поводу в церкви напоминают: обычай навещать могилы родных на Пасху не имеет ничего общего с вероучением.

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