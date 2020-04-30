Порошенко пожаловался Зеленскому на несправедливость

Экс-президент счел ГБР зависимым от ФСБ
Экс-президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение к нынешнему лидеру страны Владимиру Зеленскому, в котором пожаловался на то, что его подозревают в госизмене.
Порошенко заявил о неправомерности заведенного на него уголовного дела о в связи с инцидентом в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Его возмутило, что Зеленский, Генпрокуратура и Государственное бюро расследований (ГБР) рассматривают инцидент с кораблями ВМС Украины как провокацию со стороны Киева и уголовное преступление.
Экс-президент считает, что "идеи ГБР четко синхронизированы" с российской службой безопасности, пишет РИА Новости.
25 ноября украинские корабли - бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" вторглись в российские территориальные воды и направились в сторону Крымского моста. При этом они не стали отвечать на требования погранслужбы ФСБ, которой в итоге пришлось открыть огонь. Суда были задержаны в 20 километрах от берега.
В Кремле заявили, что действия украинских моряков были вторжением, а пограничники действовали в соответствии с законом.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"