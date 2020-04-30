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Порошенко пожаловался Зеленскому на несправедливость

22:37
  • четверг
  • 30 апреля 2020

Экс-президент счел ГБР зависимым от ФСБ

Экс-президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение к нынешнему лидеру страны Владимиру Зеленскому, в котором пожаловался на то, что его подозревают в госизмене.

Порошенко заявил о неправомерности заведенного на него уголовного дела о в связи с инцидентом в Керченском проливе в ноябре 2018 года. 

Его возмутило, что Зеленский, Генпрокуратура и Государственное бюро расследований (ГБР) рассматривают инцидент с кораблями ВМС Украины как провокацию со стороны Киева и уголовное преступление.

Экс-президент считает, что "идеи ГБР четко синхронизированы" с российской службой безопасности, пишет РИА Новости.

25 ноября украинские корабли - бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" вторглись в российские территориальные воды и направились в сторону Крымского моста. При этом они не стали отвечать на требования погранслужбы ФСБ, которой в итоге пришлось открыть огонь. Суда были задержаны в 20 километрах от берега.

В Кремле заявили, что действия украинских моряков были вторжением, а пограничники действовали в соответствии с законом.

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