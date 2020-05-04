В Москве растёт число вылечившихся от COVID-19

Сохраняется положительная динамика

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 544 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, выздоровевших от COVID-19, достигло 7 573.

В столице более 30 лечебных учреждений принимают инфицированных коронавирусом больных. Их число постоянно увеличивается для того, чтобы снизить нагрузку на персонал. Также большой временный госпиталь возводится сейчас на базе торгово-выставочного комплекса "Крокус-Экспо".

Власти просят вылечившихся больных сдавать кровь. Она используется для лечения больных COVID-19. За сдачу крови полагается денежная компенсация.

По данным на 3 мая, в Москве диагноз COVID-19 поставлен 68 606 пациентам, умерли с начала пандемии 729 человек. В России больных зарегистрировано 134 687, в мире - 3,5 миллиона человек инфицировано коронавирусом.

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