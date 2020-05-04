ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве растёт число вылечившихся от COVID-19

10:01
  • понедельник
  • 04 мая 2020

Сохраняется положительная динамика

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 544 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, выздоровевших от COVID-19, достигло 7 573.
Врач: Ошибка в диагностике COVID-19 в Москве практически сведена к нулю

В столице более 30 лечебных учреждений принимают инфицированных коронавирусом больных. Их число постоянно увеличивается для того, чтобы снизить нагрузку на персонал. Также большой временный госпиталь возводится сейчас на базе торгово-выставочного комплекса "Крокус-Экспо".

Власти просят вылечившихся больных сдавать кровь. Она используется для лечения больных COVID-19. За сдачу крови полагается денежная компенсация.

По данным на 3 мая, в Москве диагноз COVID-19 поставлен 68 606 пациентам, умерли с начала пандемии 729 человек. В России больных зарегистрировано 134 687, в мире - 3,5 миллиона  человек инфицировано коронавирусом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.