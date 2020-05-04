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В России сохраняются риски возникновения новых очагов коронавируса

12:26
  • понедельник
  • 04 мая 2020

Врачи призывают граждан не выходить из дома

Риски возникновения новых очагов коронавируса в России сохраняются, говорить о полном прекращении распространения инфекции пока невозможно. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В первую очередь, ситуация зависит от сознательности россиян. Врачи не устают напоминать, как важно в эти дни находиться дома. Нарушителей режима самоизоляции ждут крупные штрафы - до 5 тысяч рублей.
В регионах усиливают меры безопасности в связи с распространением коронавируса

Власти города подчеркивают: расслабляться пока рано и настоятельно призывают соблюдать все меры предосторожности и ограничения. В сожалению, нарушителей режима самоизоляции ещё много. Сотрудникам полиции, Росгвардии и МЧС в эти майские дни приходится работать в усиленном режиме, чтобы из-за любителей прогулок число заболевших резко не выросло, сообщает "ТВ Центр".

Работу по всей стране продолжают военнослужащие химзащиты Минобороны. Особое внимание в эти дни уделяют военно-историческим объектам. В Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Смоленской областях проведена обработка более 800 мемориалов.

Медики не устают повторять: лучшая помощь для них сейчас - остаться дома. Да, самоизоляция - это непросто. Но её можно пережить и использовать время с пользой и даже весело. Так Олимпийский комитет России организовал конкурс "Квартириада-2020". Суть его - придумать новый вид спорта, которым можно заниматься в квартире. Например, метание картошки в кастрюлю или прыжки со шваброй в кровать.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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