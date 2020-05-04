В Сокольниках и на ВДНХ возводят коронавирусные стационары

Они рассчитаны на приём более 2 тысяч больных

Временный коронавирусный стационар разместят в парке "Сокольники", в одном из его павильонов. Он рассчитан на приём 1 100 пациентов, сообщил заммэра Москвы Пётр Бирюков.

Кроме "Сокольников", аналогичные стационары появятся на ВДНХ, в ледовом дворце "Крылатское", в торговом центре "Москва" и на других площадках. Всего в столице подготовлено более 40 мест для быстрого развёртывания койко-мест для больных COVID-19.

Работы по строительству и подвозу оборудования ведутся круглосуточно, в них задействованы сотрудники здравоохранения и социального блока столицы. Госпиталь в "Сокольниках" власти обещают обустроить за две недели.

По данным на 4 мая, в Москве выявлено 74 401 инфицированный коронавирусом, умерли 764 человека. В России больных насчитывается 145 268, зарегистрировано 1 356 смертей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"