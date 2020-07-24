Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа

Сперва разрешат полеты в Великобританию, Турцию и Танзанию

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что международное авиасообщение с другими странами будет возобновлено с 1 августа.

"Принято решение о возобновлении международного авиасообщения", - цитирует Мишустина РБК. По его словам, при принятии такого решения российские власти руководствовались данными об эпидемиологической ситуации за границей и принципом взаимности.

Как сообщил премьер-министр, самолеты будут вылетать из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Life Shot пишет со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову, что с 1 августа россияне смогут улететь в Великобританию, Турцию и Танзанию.

Уточняется, что полеты в Анкару и Стамбул возобновятся с 1 августа, а в Анталью, Бодрум и Даламан - с 10 августа.

Напомним, с 27 марта в России было приостановлено международное сообщение из-за пандемии коронавируса.

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