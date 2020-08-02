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Трампу досталось за хорошие отношения с Путиным

11:50
  • воскресенье
  • 02 августа 2020

Критики президента нанесли очередной удар

Дональд Трамп не знает, как обращаться с Россией. Об этом заявили журналисты влиятельной газеты The Washington Post. Они опубликовали разоблачительную статью, в которой попытались дискредитировать американского лидера. Сам Трамп и его окружение сосредоточены на отношениях с Пекином.
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Репортёры издания побеседовали с неким бывшим сотрудником администрации главы государства, и на основании его слов преподнесли читателям вывод: Трамп подрывает внешнюю политику страны и не имеет четкой позиции в отношении России.

Нынешний глава Белого дома не хочет, чтобы Россия с ним грубо обращалась, а все, кто считает, что у президента есть какой-то стратегический подход к Москве, сильно ошибаются, думая о Трампе, как о политическом деятеле, который заботится о внешней политике США и знаком с историей американо-российских отношений. Разногласия между Трампом и представителями его администрации по поводу России маскируют отсутствие стратегического подхода к Москве.

В статье Трампу припомнили все его хвалебные отзывы о Владимире Путине и его якобы излишнюю мягкость на переговорах в Хельсинки, сообщает "ТВ Центр". Мол, восхищение американского лидера российским коллегой вызывает обеспокоенность даже его ближайшего окружения, не говоря уже о том, что новый хозяин Белого Дома потворствовал кибератакам со стороны якобы поддерживаемых Кремлём хакеров.

На статью Трамп пока не отреагировал, хотя, обычно не упускает повода обрушиться на оппозиционные ему СМИ. Американский лидер сейчас сконцентрировался на войне с китайским приложением "Тик-Ток".

Он намерен своим указом запретить популярнейшую социальную сеть ради защиты конфиденциальности и безопасности американских пользователей. По версии властей США, приложение может передавать информацию частного характера китайским властям.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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