Армия освободила захваченные протестующими здания в Бейруте

Во время беспорядков погиб полицейский

Антиправительственная демонстрация, переросшая в беспорядки, прошла в центре пострадавшего от взрыва Бейрута. Для разгона протестующих власти задействовали армейские части, а полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Беспорядки в столице Ливана, вспыхнули с новой силой. Манифестанты расчищают себе дорогу к зданию парламента, захватывая строительную технику. В полицейских летят камни и бутылки, а в толпе десятки раненых от резиновых пуль.

В столкновениях пострадали более 700 человек. Как минимум один полицейский погиб. Уличные бои между правоохранителями и протестующими идут с переменным успехом. Ближе к вечеру толпа захватила четыре административных здания: министерства иностранных дел, энергетики, транспорта и природных ресурсов. В ассоциации национальных банков Ливана протестующие устроили погром и сожгли документы, сообщает "ТВ Центр".

Власти перебрасывают в Бейрут армейские подразделения. К полуночи почти все административные здания удалось освободить. Беспорядки в столице начались буквально через два дня после того, как Бейрут потряс мощный взрыв в морском порту. Треть города оказалась разрушена. Погибли и пострадали тысячи человек. По мнению митингующих, трагедия произошла по вине властей.

Ливан оказался на грани гуманитарной катастрофы. Люди требуют отставки правительства и проведения политических реформ. Взрыв в Бейруте обострил и без того не простые отношения между властями и оппозицией. Известно, что за организацией протестов стоят бывшие генералы ливанской армии. Их давно раздражает тот факт, что на политику страны оказывает мощное влияние "Хезболла", имеющая собственный военный ресурс.

Кроме того, оппозиция не раз обвиняла правительство и в том, что экономику Ливана контролируют несколько влиятельных кланов, по сути, поделивших между собой почти все отрасли. Премьер министр Ливана Хасан Диаб призвал граждан успокоиться и даже предложил провести внеочередные выборы в парламент, чтобы преодолеть политический кризис. Но митингующие требуют смены всех ветвей власти.

Эксперты не исключают, что протесты в Ливане поддерживаются извне странами, которым выгодно как минимум лишить "Хезболлу" авторитета и влияния на арабском востоке, а как максимум - продвинуть свои политические интересы в регионе. Например, сделать подконтрольными Западу спецслужбы Ливана и его армию, морские и воздушные трассы, разместить в стране контингент НАТО.

Возможно совпадение, но многие ливанцы, которые ещё вчера помогали спасателям разбирать завалы и очищать улицы от мусора, сегодня, будто по команде, побросали лопаты и веники и принялись крушить и без того пострадавшую от взрыва столицу.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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