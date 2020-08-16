За сутки в России выявлено 4969 заражённых коронавирусом

Всего с начала пандемии заболели 922 853 человек

За сутки в России зафиксировано 4 969 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии выявлено 922 853 человека с COVID-19. В Москве зарегистрировано 688 больных, всего в столице выявлено 252 374 инфицированных.

Накануне, 15 августа в России началось массовое производство первой в мире вакцины от коронавируса. Препарат "Спутник V" зарегистрировали 11 августа, его создали в рекордно короткие сроки в Центре имени Гамалеи.

Необходимое для всех желающих сделать прививку от коронавируса количество вакцины можно будет произвести примерно за год, сообщил глава Национального исследовательского центра Александр Гинцбург. В октябре в России стартует вакцинация медиков и педагогов, затем вакцину получат все желающие.

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