ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вопящий Галкин показал свои бойцовские навыки

12:33
  • понедельник
  • 24 августа 2020

Он снял забавное видео

Телеведущий Максим Галкин - мастер перевоплощений. Ради съемок в программе "Лучше всех" он наряжался в костюм пиццы, лесного зверя и много кого еще. Недавно он предстал в образе супергероя и спел о самоизоляции, но уже не на работе, а дома. В этот раз шоумен удивил поклонников, продемонстрировав навыки рукопашного боя. 
Галкин рассказал о воспитании детей после смерти Пугачёвой

Максим Галкин надел желтый костюм с черной полоской и красную повязку на голову. В таком виде он стал похож на мастера боевых искусств и актера Брюса Ли. 

Телеведущий принял некое подобие бойцовской стойки и, дурачась, провел серию ударов, после чего воспроизвел фирменный вопль Брюса Ли.

Судя по всему, спорт (как и тяга к клоунаде) у Галкиных в крови. В июне его дети показали забавное представление. "Сегодня мы вам расскажем о самом лучшем кунг-фу", - объявила Лиза. После этих слов в кадре появился Гарри, который начал разбивать о голову листы пенопласта.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Максим Галкин
Максим Галкин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.