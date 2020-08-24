Вопящий Галкин показал свои бойцовские навыки

Он снял забавное видео

Телеведущий Максим Галкин - мастер перевоплощений. Ради съемок в программе "Лучше всех" он наряжался в костюм пиццы, лесного зверя и много кого еще. Недавно он предстал в образе супергероя и спел о самоизоляции, но уже не на работе, а дома. В этот раз шоумен удивил поклонников, продемонстрировав навыки рукопашного боя.

Максим Галкин надел желтый костюм с черной полоской и красную повязку на голову. В таком виде он стал похож на мастера боевых искусств и актера Брюса Ли.

Телеведущий принял некое подобие бойцовской стойки и, дурачась, провел серию ударов, после чего воспроизвел фирменный вопль Брюса Ли.

Судя по всему, спорт (как и тяга к клоунаде) у Галкиных в крови. В июне его дети показали забавное представление. "Сегодня мы вам расскажем о самом лучшем кунг-фу", - объявила Лиза. После этих слов в кадре появился Гарри, который начал разбивать о голову листы пенопласта.

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