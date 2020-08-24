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В Минске задержали членов Координационного совета оппозиции

12:43
  • понедельник
  • 24 августа 2020

Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский проходят в рамках административного процесса

В Белоруссии задержали членов президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского, сообщает телеканал "Белсат".

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ОМОН задержал оппозиционеров у проходной Минского тракторного завода (МТЗ). По данным милиции, их задержали "в рамках административного процесса". О чем именно идет речь, правоохранители не уточнили.

"Интерфакс" со ссылкой на КС оппозиции сообщает, что задержанных обвиняют в попытке организовать несогласованный митинг на заводе. "Предварительно, на них составляют протокол об организации массового несанкционированного мероприятия на Минском тракторном заводе. Скорее всего, им выпишут штраф", - сказал собеседник агентства.

Координационный совет оппозиции был создан по инициативе Светланы Тихановской – соперницы президента Белоруссии Александра Лукашенко на прошедших в республике выборах. Сторонники Тихановской добиваются проведения новых выборов и мирного трансфера власти в стране. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о захвате власти в ответ на создание совета оппозиции.

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