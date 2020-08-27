Билану диагностировали воспаление легких

Певец находится в больнице
Певец Дима Билан находится в больнице с воспалением легких. Артист рассказал об этом в прямом эфире инстаграма.
"Не COVID-19, слава богу!" – заверил Билан. По его словам, анализы на коронавирус дали отрицательный результат.
До того, как певец оказался на больничной койке, он всю неделю давал концерты с высокой температурой.
"Никто наверняка не заметил за последнюю неделю, что я работал все концерты с температурой 37,8, 37,4, и что у меня была слабость и мне было плохо", - заявил артист.
Билан предположил, что заболел после катания на катере в Ялте. Он также пообещал, что больше не будет переносить болезни "на ногах".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"