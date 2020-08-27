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Билану диагностировали воспаление легких

13:24
  • четверг
  • 27 августа 2020

Певец находится в больнице

Певец Дима Билан находится в больнице с воспалением легких. Артист рассказал об этом в прямом эфире инстаграма.

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"Не COVID-19, слава богу!" – заверил Билан. По его словам, анализы на коронавирус дали отрицательный результат.

До того, как певец оказался на больничной койке, он всю неделю давал концерты с высокой температурой.

"Никто наверняка не заметил за последнюю неделю, что я работал все концерты с температурой 37,8, 37,4, и что у меня была слабость и мне было плохо", - заявил артист.

Билан предположил, что заболел после катания на катере в Ялте. Он также пообещал, что больше не будет переносить болезни "на ногах".

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