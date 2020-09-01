Пугачева в кедах и короткой юбке проводила детей в школу

Она сама похожа на школьницу
В Сети опубликовали видео, на котором певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин провожают своих детей в школу.
В кадр попал момент, где Пугачева выходит из машины и направляется к группе людей, среди которых стоит Максим Галкин. Там же можно увидеть нарядно одетых детей с цветами. Вероятно, это Гарри и Лиза. 1 сентября они пошли в первый класс.
Журналисты задают Примадонне вопросы, но она их игнорирует. Звезда одета по-молодежному - кеды, косуха, короткая юбка.
Автор видео указал, что съемка велась у Первой Московской Гимназии, расположенной на Рублево-Успенском шоссе.
- Старшеклассница, ну максимум студенточка, - пишут в комментариях.
- Школьница (шкодница).
- Бомба просто. Пушка!
- Ножки какие... ммм...
- Любимая Аллочка.
Напомним, что с 2011 года Алла Пугачева живет в браке с Максимом Галкиным. В 2013 году суррогатная мать родила им двойняшек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"