Пугачева в кедах и короткой юбке проводила детей в школу

Она сама похожа на школьницу

В Сети опубликовали видео, на котором певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин провожают своих детей в школу.

В кадр попал момент, где Пугачева выходит из машины и направляется к группе людей, среди которых стоит Максим Галкин. Там же можно увидеть нарядно одетых детей с цветами. Вероятно, это Гарри и Лиза. 1 сентября они пошли в первый класс.

Журналисты задают Примадонне вопросы, но она их игнорирует. Звезда одета по-молодежному - кеды, косуха, короткая юбка.

Автор видео указал, что съемка велась у Первой Московской Гимназии, расположенной на Рублево-Успенском шоссе.

- Старшеклассница, ну максимум студенточка, - пишут в комментариях.

- Школьница (шкодница).

- Бомба просто. Пушка!

- Ножки какие... ммм...

- Любимая Аллочка.

Напомним, что с 2011 года Алла Пугачева живет в браке с Максимом Галкиным. В 2013 году суррогатная мать родила им двойняшек.

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